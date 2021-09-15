В Ярославской области ВИЧ-инфицированная женщина скрыла свою болезнь от сожителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении 27-летней жительницы Ростовского района возбуждено уголовное дело по статье «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией».

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что у его бывшей возлюбленной выявлена ВИЧ-инфекция. Во время того, когда молодые люди жили вместе, женщина ничего не сказала о своем заболевании. А значит, могла заразить мужчину.

- Установлено, что женщина после диагностирования ВИЧ-инфекции была предупреждена об ответственности за ее распространение, но не сообщила сожителю об имевшемся у нее заболевании и опасности заражения, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - В соответствии с указанной статьей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.