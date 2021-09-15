В Ярославле будут судить водителя маршрутки, который наехал на пешехода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд направлено уголовное дело в отношении 63-летнего водителя маршрутки, который наехал на пешехода.

5 ноября 2019 года в Ярославле произошло ДТП. Водитель маршрутки, управляя автобусом «ПАЗ», поворачивал на перекрестке проспекта Машиностроителей и дороги, ведущей к магазину «Глобус». Он не притормозил перед пешеходным переходом, по которому в тот момент женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, и наехал на нее.

- В результате ДТП 55-летняя женщина получила множественные переломы – травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. Водителем автобуса пострадавшая с места ДТП доставлена в медучреждение, в которое она была госпитализирована, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.