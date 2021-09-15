В Ярославской области с начала сентября 11 человек заблудились в лесах Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала сентября в лесах Ярославской области лесах заблудились 11 человек. Для грибников наступил долгожданный сезон, и они каждый день отправляются с корзинками, чтобы собрать как можно больше лесного лакомства. Однако часто люди забывают о том, что лес – не самое безопасное место. Они не запоминают маршрут или просто идут в незнакомые места.

Сейчас в Ярославской области полиция продолжает искать двух человек – женщину и мужчину.

Две недели назад, 1 сентября, 80-летняя Зинаида Грибашова ушла в лес в Рыбинском районе из СНТ «Петушки» и до сих пор о ней ничего неизвестно. Приметы женщины: на вид 80 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо худое, волосы седые, собраны в пучок, носит очки. Была одета в плащ темного цвета. На голове белый платок. С собой взяла ведро синего цвета.

11 сентября из деревни Никульцино Гаврилов-Ямского района ушел в лес 82-летний Виктор Гриценко. Его приметы: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с проседью. Был одет в пиджак темного цвета в полоску, коричневые брюки, резиновые калоши, на голове синяя бейсболка. С собой брал желтое пластмассовое ведро и компас.

УМВД по Ярославской области просит сообщать любые данные об этих людях в дежурную часть, а также по телефону 72-48-11 или 02.