В Ярославле в День города перекроют движение Фото: Мэрия Ярославля

18 сентября в День города Ярославля будет перекрыт ряд улиц с 6 до 23 часов. Ограничения будут действовать на участках улиц: Которосльная набережная, Волжская набережная, Первомайская, Нахимсона, Андропова, Кирова, Максимова, Революционная, Почтовая, площадь Челюскинцев, Первомайский переулок, Депутатская, Трефолева, Советская, Советская площадь, Красный съезд, Кедрова, Волкова, Народный переулок, Советский переулок, Волжский спуск.

С 10 до 11 часов вводится временное ограничение на участках автомобильных дорог улиц: Комсомольская, Большая Октябрьская, Московский проспект.

Помимо этого, с 7 часов 17 сентября до 23 часов 18 сентября ограничат остановки и стоянки машин в городе.