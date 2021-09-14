Из общежития Ярославля украли технику на 24 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Красноперекопского района Ярославля поступило сообщение о том, что из общежития украдены вещи. Неизвестный вскрыл дверь одной из комнат, похитил телевизор, музыкальный центр, ноутбук и сотовый телефон. Общий ущерб – 24 тысячи рублей.

По результатам розыска сотрудниками полиции установлен подозреваемый в преступлении – 40 летний мужчина. Он признался в содеянном.

- Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.