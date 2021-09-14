В школы Ярославской области закупают технику на 174 миллиона рублей Фото: Правительство Ярославской области

В школы Ярославской области закупают цифровое оборудование. На это выделено около 174 миллионов рублей. Сейчас техника уже приобретена для 92 учебных учреждений.

- «Академики рождаются в школе», но для этого нужна новая образовательная среда, - отметила директор ярославской школы №32 Ольга Копеина. – Современное оборудование поступило к нам непосредственно к началу учебного года и уже в полном объеме используется не только на уроках информатики, но и на всех остальных занятиях, а также в рамках внеурочной деятельности. Даже первоклассники уже сейчас готовятся к работе на новых компьютерах.

В правительстве сообщили, что к 2024 году все школы региона будут оснащены необходимым оборудованием.