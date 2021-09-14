Ярославцам на Дне города будут делать прививки от COVID-19

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса откроют на праздничных площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День города ярославцы смогут сделать прививки. Мобильные пункты вакцинации развернут на праздничных площадках, сообщили на общегородском совещании в мэрии города.

- Ярославцы и гости города, которые захотят, смогут сделать прививку прямо в праздничный день. Пункты будут работать в центре, а также во всех районах Ярославля, где будут проходить мероприятия, - уточнила заместитель мэра по социальной политики Елена Новик.

В этом году День города Ярославля пройдет 18 сентября. Какие мероприятия пройдут и где, можно узнать здесь.