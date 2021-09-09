День города Ярославля-2021: подробная программа праздника

День города в Ярославле пройдет 18 сентября Фото: Мэрия Ярославля

18 сентября Ярославль отметит День города. В этот раз праздник будет посвящен Году науки и техники, основной темой станет «Фестиваль праздничных открытий». О том, как Ярославль отметит 1011 лет с момента своего основания, рассказали в мэрии города.

Откроется праздник в 13:00 на Стрелке. Здесь пройдет флешмоб с участием хореографических коллективов, поэтов и певцов.

На Советской площади будет организована Широкая ярмарка, а с 12 до 19 часов пройдет Первый съезд-конгресс профессоров веселых наук, затейников и умельцев с мастер-классами, фотозонами и играми.

На стадионе «Спартаковец» будет работать кинозал под открытым небом, пройдут фестиваль любительских фильмов и бар-марафон.

На Первомайском бульваре пройдут первый городской фестиваль близнецов «Н2О или как две капли воды», мастер-классы по современной хореографии и многое другое.

- Праздничные мероприятия будут организованы более чем на 60 площадках в центральной части и во всех районах города. При этом мы исключаем из программы массовые мероприятия, это позволит избежать значительного скопления людей в одном месте, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков. Также в День города ярославцы смогут по-новому открыть для себя театр имени Фёдора Волкова и посетить бесплатную экскурсию по закулисью. Студенты и преподаватели Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова на площадке у Знаменской башни откроют Территорию науки. Парк 1000-летия Ярославля станет молодежной площадкой. В нем пройдут соревнования по скейтбордингу, трюковому самокату, паркуру, велотриалу.

Завершится День города традиционно – праздничным фейерверком на Стрелке в 21:00.

Программа праздника