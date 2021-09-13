Главный архитектор Ярославля проверил строительство веранды на крыше здания

На веранде будет располагаться ресторан Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 13 сентября, главный архитектор города Артем Цымбалов проверил строительство веранды будущего ресторана, который будет располагаться на улице Свободы, 42.

- Собственник здания производит установку некапитального навеса над одноэтажной пристройкой, не являющейся объектом культурного наследия. Сегодня специалисты департамента градостроительства произвели осмотр и установили, что навес не соответствует согласованной градостроительным советом проектной документации. В данный момент на строительной площадке ведутся работы по исправлению замечаний и приведению сооружения в соответствие с проектом. Департамент контролирует ход работ на объекте, — отметил Артем Цымбалов.

Собственник ресторана Алексей Новиков рассказал, что проект по строительству ресторана согласовывался два года. Перед установкой веранды, проходили обсуждения с историками и экспертами. Они дали рекомендации и разрешение на строительство.