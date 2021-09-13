В Рыбинске будут заново перекладывать 150 метров велодорожки Фото: Администрация Рыбинска

В Волжском парке Рыбинска 150 метров велодорожки будет переделывать подрядчик из-за претензий заказчика. Основная проблема – неровная поверхность и проседание асфальта.

- Мы потребовали переделать эти работы в соответствии с контрактом. Вчера был произведен демонтаж 150 метров велодорожки. Подрядчик продолжит укладку асфальта и переложит этот участок так, чтобы он соответствовал требованию по качеству, - пояснил заместитель главы администрации Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Подрядчик планирует выполнить переделку за 2-3 дня, и продолжит после этого асфальтировать пешеходные дорожки.