Ярославец похитил из офиса 5 миллионов рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

45-летний житель Ярославля обвиняется в краже денег, а также чужих автомобильных номеров. По версии следствия, в августе прошлого года мужчина пришел в офис строительной компании, как обычный клиент. Он хотел заключить договор на участие в долевом строительстве. Ярославец увидел сейф, где застройщик хранил деньги и решил украсть их.

Злоумышленник снял автомобильные номера с чужой машины, которая стояла у офиса, и переставил их на свой автомобиль, в целях конспирации. После этого ночью он украл сейф с деньгами, в котором было больше пяти миллионов рублей.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заволжский районный суд Ярославля, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.