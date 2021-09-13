В Ярославскую область поступят 53 новых школьных автобуса Фото: Правительство Ярославской области

В этом году в Ярославскую область поступят 53 новых школьных автобуса. Автопарк обновится транспортом отечественного производства с разной вместимостью.

- Все машины оснащены тахографами, системой навигации, ремнями безопасности, проблесковыми маячками. Это беспрецедентная по объему партия техники, которая будет передана региону за последние 5 лет, - сообщили губернатор области Дмитрий Миронов.

Новые автобусы направят в районы, где транспорт уже наиболее изношен.