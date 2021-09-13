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Общество13 сентября 2021 16:32

В Ярославскую область поступят 53 новых школьных автобуса

Их направят в районы, где транспорт особо изношен
Анастасия Голубева
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В Ярославскую область поступят 53 новых школьных автобуса

В Ярославскую область поступят 53 новых школьных автобуса

Фото: Правительство Ярославской области

В этом году в Ярославскую область поступят 53 новых школьных автобуса. Автопарк обновится транспортом отечественного производства с разной вместимостью.

- Все машины оснащены тахографами, системой навигации, ремнями безопасности, проблесковыми маячками. Это беспрецедентная по объему партия техники, которая будет передана региону за последние 5 лет, - сообщили губернатор области Дмитрий Миронов.

Новые автобусы направят в районы, где транспорт уже наиболее изношен.