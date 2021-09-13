Добрынинский мост в Ярославле собираются полностью открыть Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле основные ремонтные работы на Добрынинском мосту подходят к концу. Второй этап капитального ремонта почти завершен и в ближайшее время движение по мосту полностью будет открыто.

- В эти выходные на Добрынинском мосту прошли ночные испытания. Сейчас ждём заключения по их результатам, а подрядчик дозавершает работы. Уже на этой неделе, после получения положительного заключения от организации «НИИ МИГС», планируем открыть движение по данному сооружению в полном объёме, — пояснил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

На данный момент осталось нанести разметку, установить ограждения и освещение.