Добрынинский мост в Ярославле собираются полностью открыть
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле основные ремонтные работы на Добрынинском мосту подходят к концу. Второй этап капитального ремонта почти завершен и в ближайшее время движение по мосту полностью будет открыто.
- В эти выходные на Добрынинском мосту прошли ночные испытания. Сейчас ждём заключения по их результатам, а подрядчик дозавершает работы. Уже на этой неделе, после получения положительного заключения от организации «НИИ МИГС», планируем открыть движение по данному сооружению в полном объёме, — пояснил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.
На данный момент осталось нанести разметку, установить ограждения и освещение.