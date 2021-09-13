В Ярославле до конца года установят 98 почтоматов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославль стал одним из 37 городов с населением более 500 тысяч человек, где до конца года Почта России установит почтоматы. Они будут расположены по всему городу: магазины, заправки, бизнес-центры и другие общественные места.

- Широкая сеть почтоматов и пунктов выдачи позволит клиентам получать заказы в шаговой доступности от дома или работы, а также снизит нагрузку на почтовые отделения, – отметила заместитель председателя правительства региона Екатерина Троицкая. – Забрать посылку из почтомата можно в любое удобное время. Также можно доверить это родным или друзьям. Ячейки открываются посредством введения кода.

Помимо этого, в правительстве области сообщили, что пока почтоматы будут работать только по предварительной оплате. Когда курьер положит посылку в почтомат, клиенту придет смс с кодом получения заказа. Его нужно ввести на экране, чтобы нужная ячейка открылась.