В Ярославле прошли учения по зимней уборке города от снега

После первой тренировки были переработаны схемы маршрутов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 10 сентября, во второй раз провели учения по зимней уборке улиц города. Техника прошла по новым маршрутам, сообщили в пресс-службе мэрии.

- После первой тренировки были переработаны схемы маршрутов. Основная цель учений - проверка новых графиков уборки города. Нам необходимо сверить время прохождения спецтехники по основным маршрутам, чтобы в дальнейшем внести необходимые корректировки и избежать сложностей в зимний период, - сказал заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Виталий Запевалов.

Также вчера проходило тестирование интерактивной карты. По ней можно отследить перемещение каждой машины.

В этом году Ярославль, сообщили в мэрии, будут убирать по-новому: технику разделят на две колонны - одна пойдет по проезжей части, вторая - тротуарам. Кроме того, собираются использовать более концентрированный реагент - 30-процентную песко-соляную смесь.