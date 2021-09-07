В Ярославле пройдет осенняя репетиция зимней уборки города

В Ярославле в августе прошли первые учения по уборке города от снега зимой Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 7 сентября, на общегородском заседании в мэрии Ярославля директор ДГХ рассказал, как будут убирать город от снега зимой.

В этом году, по словам Ярослава Овчарова, полностью перестроена работа компаний, задействованных на уборке улиц, разработаны новые схемы маршрутов, выделена техника, которая будет работать только на тротуарах. Дороги решили посыпать более концентрированной смесью.

- Ранее пользовались 10-процентной смесью, но прошлая зима дала понять, что она не работает. Поэтому унас будет более концентрированная 30- и 50-процентная смесь, - сказал Ярослав Овчаров.

10 сентября в Ярославле пройдут очередные, осенние учения, по зимней уборке города. Прошлые состоялись в августе и показали многие слабые места.

- Во всех районах отработано 70% территорий, потрачено 809 часов при запланированных семи. Исключением стал Заволжский район, в котором убрали 100% из запланированного. Мы внесли коррективы в графики, 10 сентября пройдут новые учения, - пояснил директор «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов.