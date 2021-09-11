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Общество11 сентября 2021 13:01

В Рыбинске отопительный сезон начнется раньше срока

Тепло в социальные объекты и жилые дома дадут на следующей неделе
Полина Вачнадзе
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Тепло в социальные объекты и жилые дома Рыбинска дадут на следующей неделе

Тепло в социальные объекты и жилые дома Рыбинска дадут на следующей неделе

Фото: Полина Вачнадзе

Отопительный сезон в Рыбинске начнется раньше срока. Об этом сообщил глава города Денис Добряков после встречи с депутатом областной Думы Ларисой Ушаковой и директором департамента образования Рыбинска Риммой Брядовой.

- Начнем отопительный сезон раньше. Обращаются с жалобами на холод в садиках. В течение недели специалисты вели мониторинг температурного режима, и он уже на границе нормы и кое-где ниже ее. Прогноз погоды обещает со среды дальнейшее похолодание, поэтому обогревательные приборы не спасут, - сказал Денис Добряков.

В связи с этим принято решение начать отопительный сезон на объектах социальной сферы уже на следующей неделе. В первую очередь отапливать начнут детские сады и школы, а вместе с ними тепло дадут и в жилой фонд.

В мэрии Ярославля рассказали, когда в городе начнется отопительный сезон.