В мэрии Ярославля рассказали, когда включат тепло в квартирах и на соцобъектах

Батареи в домах ярославцев пока останутся холодными
Фото: Полина Вачнадзе
В ДГХ мэрии Ярославля рассказали, когда включат отопление в жилых помещениях и начнут отапливать социальные объекты: школы, больницы, детские сады.
- Социальные объекты, как и жилой фонд, будут подключены к теплоносителю, когда в течение пяти дней в Ярославле будет держаться температура воздуха ниже 8 градусов, - пояснили в департаменте городского хозяйства.
Одна надежда на потепление. Но, по прогнозам синоптиков, бабье лето придет в Ярославскую область не раньше второй половины сентября.