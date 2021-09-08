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Общество8 сентября 2021 9:36

В мэрии Ярославля рассказали, когда включат тепло в квартирах и на соцобъектах

Ярославцы мерзнут и дома, и на работе
Полина Вачнадзе
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Батареи в домах ярославцев пока останутся холодными

Батареи в домах ярославцев пока останутся холодными

Фото: Полина Вачнадзе

В ДГХ мэрии Ярославля рассказали, когда включат отопление в жилых помещениях и начнут отапливать социальные объекты: школы, больницы, детские сады.

- Социальные объекты, как и жилой фонд, будут подключены к теплоносителю, когда в течение пяти дней в Ярославле будет держаться температура воздуха ниже 8 градусов, - пояснили в департаменте городского хозяйства.

Одна надежда на потепление. Но, по прогнозам синоптиков, бабье лето придет в Ярославскую область не раньше второй половины сентября.