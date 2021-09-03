Ремонт улицы Комсомольской в Ярославле планируют закончить к 10 сентября

Ремонт улицы Комсомольской городские власти пообещали закончить к 10 сентября Фото: Мэрия Ярославля

Ремонт улицы Комсомольской городские власти пообещали закончить к 10 сентября. Изначально благоустройство планировали завершить к началу учебного года, но, по словам чиновников мэрии, помешали погодные условия.

- Подрядная организация приступила к укладке первого слоя асфальтобетонного покрытия. Из-за неблагоприятных погодных условий данные виды работ нельзя было провести раньше. Сейчас погода позволила приступить непосредственно к ремонту дорожного полотна, - пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Так что автомобилистам и пассажирам общественного транспорта, которым приходится ездить через центр, придется мучаться еще как минимум неделю. Пробки, особенно в час пик, в районе Торгового центра постоянны – «бутылочное горлышко», в которое превратилась дорога, не позволяет быстро проехать данный участок. При этом, как отмечают горожане, нельзя сказать, что ремонт Комсомольской площади идет быстрыми темпами: рабочие, считают ярославцы, расторопностью не отличаются.

- Несколько раз была в районе Торгового переулка. Световой день еще длинный, погоды была хорошая, а на участке никого, - говорит Ирина Михайлова.