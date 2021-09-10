Жительница Рыбинска угрожала скинуть знакомую с пятого этажа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

42-летняя жительница Рыбинска обвиняется по статье «Разбой». Женщина в марте этого года позвала 45-летнюю потерпевшую, с которой они познакомились на улице, к своему приятелю, чтобы втроем выпить.

Во время посиделок, обвиняемая потребовала у знакомой отдать ей все золотые украшения. В противном случае она собиралась скинуть потерпевшую с пятого этажа. Женщина, испугавшись, отдала злоумышленнице все свое золото, кроме кольца, которое застряло на пальце. Обвиняемую это не остановило: она избила 45-летнюю знакомую ногами по голове и туловищу, после чего сняла кольцо.

- В ходе следствия кольца были изъяты из ломбарда и возвращены потерпевшей. Суд признал женщину виновной в совершении деяния и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.