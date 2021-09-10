В Гаврилов-Яме пройдет ретроматч с участием известных российских футболистов Фото: Правительство Ярославской области

Завтра, 11 сентября, в Гаврилов-Яме пройдет ретроматч «Гол по-гаврилов-ямски». В нем примут участие известные российские футболисты. Мероприятие реконструирует вторую Ярославсккую олимпиаду, которая состоялась в 1916 году. Тогда она была богата на соревнования в разных видах спорта: футбольный матч, велосипедные заезды, французская борьба, и даже конные бега. Участники были собраны со всей страны.

- На этот раз в матче между гаврилов-ямской командой «Чайка» и командой «Молодая жизнь» из Ярославля примут участие звезды российского футбола. В их числе – заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Евро-2008, чемпион России Дмитрий Сычев - «Локомотив», шестикратный чемпион России Александр Ширко - «Спартак», двукратный чемпион России Руслан Пименов «Локомотив», - рассказали в правительстве Ярославской области.

Помимо этого, болельщики и гости города смогут насладиться выступлениями творческих коллективов, театрализованными представлениями и мастер-классами.