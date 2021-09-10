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Происшествия10 сентября 2021 16:10

В Ярославской области в аварии пострадал 11-летний мальчик

ДТП произошло в деревне Кормилицино
Анастасия Голубева
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В Ярославской области в аварии пострадал 11-летний мальчик

В Ярославской области в аварии пострадал 11-летний мальчик

Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня утром, 10 сентября, в деревне Кормилицино Ярославской области произошла авария. По предварительной информации полиции, 27-летний мужчина на автомобиле «Датсун» врезался в «Хонду», которая остановилась перед нерегулируемым пешеходом.

После этого «Датсун» въехал в дорожной знак, и сбил 11-летнего мальчика, который стоял на остановке. Сейчас ребенок находится в больнице.

- В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.