В День города Ярославля запустят два фейерверка

18 сентября Ярославль будет отмечать 1011-летие со дня своего основания Фото: Мэрия Ярославля

18 сентября Ярославль будет отмечать 1011-летие со дня своего основания. Завершится День города, полную программу которого можно посмотреть здесь, традиционно – праздничным салютом. Но в этом году запустят сразу два фейерверка: высотный и низовой.

- Низовой тоже красивый. И мы попросили пиротехников, чтобы они показали два формата, думаю, это получится и будет красиво, - сказала начальник управления культуры мэрии Ярославль Ольга Каюрова.

Запуск салютов можно будет посмотреть на Стрелке. Начало - в 21:00.