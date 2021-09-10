На Ярославском шоссе в Угличе столкнулись «Опель» и «БМВ» Фото: УМВД по Ярославской области

В Угличе в четверг, 9 сентября, произошло ДТП. В 21:50 на Ярославском шоссе столкнулись две иномарки: «Опель» и «БМВ». По данным пресс-служба регионального УМВД, пострадали два человека.

- Водитель «БМВ», 31-летний мужчина, госпитализирован. Пассажир того же автомобиля, 31-летний мужчина, нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в полиции.

На место выезжали сотрудники ДПС, МЧС и медики. Проводится проверка.

Вчера, 9 сентября, в Ярославле в троллейбус с пассажирами врезался МАЗ. Два человека получили травмы.