На Ярославском шоссе в Угличе столкнулись «Опель» и «БМВ»
Фото: УМВД по Ярославской области
В Угличе в четверг, 9 сентября, произошло ДТП. В 21:50 на Ярославском шоссе столкнулись две иномарки: «Опель» и «БМВ». По данным пресс-служба регионального УМВД, пострадали два человека.
- Водитель «БМВ», 31-летний мужчина, госпитализирован. Пассажир того же автомобиля, 31-летний мужчина, нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в полиции.
На место выезжали сотрудники ДПС, МЧС и медики. Проводится проверка.
Вчера, 9 сентября, в Ярославле в троллейбус с пассажирами врезался МАЗ. Два человека получили травмы.