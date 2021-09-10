В Ярославле «МАЗ» врезался в троллейбус

В ДТП пострадали водитель и пассажир троллейбуса Фото: УМВД по Ярославской области

На Ленинградском проспекте в Ярославле 9 сентября в 20:40 произошла авария. МАЗ, которым управлял 22-летний водитель, врезался в троллейбус. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, по предварительным данным, водитель грузовой машины не выбрал безопасную дистанцию.

- Пострадали водитель троллейбуса – 39-летняя женщина, и пассажир троллейбуса – 35-летний мужчина. Они нуждаются в амбулаторном лечении, - пояснили в полиции.