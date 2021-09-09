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Происшествия9 сентября 2021 18:00

В Ярославской области 71-летний водитель предложил взятку сотрудникам ДПС

Мужчина находился в нетрезвом состоянии
Анастасия Голубева
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В Ярославской области 71-летний водитель предложил взятку сотрудникам ДПС

В Ярославской области 71-летний водитель предложил взятку сотрудникам ДПС

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове Великом на Ярославском шоссе дежурил наряд ДПС. Они остановили автомобиль «ГАЗ-31105», за рулем которого был 71-летний мужчина. Водитель оказался нетрезв. Он посчитал возможным решить вопрос без протокола и положил на панель служебной машины 5 тысяч рублей.

Мужчина сделал это не смотря на то, что сотрудники ГИБДД предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки.

- Полицейские незамедлительно сообщили об этом в дежурную часть, факт покушения на дачу взятки был задокументирован, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Расследование продолжается.