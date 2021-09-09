Приобрели инвентарь для настольного тенниса и бадминтона Фото: Мэрия Ярославля

В ярославскую школу олимпийского резерва №2 закупили спортивное оборудование. А точнее – инвентарь для настольного тенниса и бадминтона. На эту закупку потратили около 800 тысяч рублей. В другие спортивные школы города оборудование также поступит в ближайшее время.

- В спортивную школу олимпийского резерва № 2 передали шесть новых теннисных столов, бадминтонную пушку для отработки ударов и аппарат для натяжки струн на бадминтонных ракетках. Таким образом, у детей появляется возможность заниматься на современном оборудовании и в комфортных условиях, — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Александр Легус.

Настольным теннисом в этой школе занимаются более 300 воспитанников и около 250 – бадминтоном.