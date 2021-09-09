Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 16:37

В ярославскую школу олимпийского резерва №2 закупили спортивное оборудование

Приобрели инвентарь для настольного тенниса и бадминтона
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приобрели инвентарь для настольного тенниса и бадминтона

Приобрели инвентарь для настольного тенниса и бадминтона

Фото: Мэрия Ярославля

В ярославскую школу олимпийского резерва №2 закупили спортивное оборудование. А точнее – инвентарь для настольного тенниса и бадминтона. На эту закупку потратили около 800 тысяч рублей. В другие спортивные школы города оборудование также поступит в ближайшее время.

- В спортивную школу олимпийского резерва № 2 передали шесть новых теннисных столов, бадминтонную пушку для отработки ударов и аппарат для натяжки струн на бадминтонных ракетках. Таким образом, у детей появляется возможность заниматься на современном оборудовании и в комфортных условиях, — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Александр Легус.

Настольным теннисом в этой школе занимаются более 300 воспитанников и около 250 – бадминтоном.