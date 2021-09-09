В Ярославле мужчину сбил пассажирский поезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле в районе железнодорожной станции Дунайка пассажирский поезд «Москва – Кострома» сбил мужчину. О несчастном случае, который произошел около 7 часов 7 сентября, рассказали в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.

- 43-летний ярославец шел вдоль железнодорожных путей и не реагировал на сигналы, подаваемые машинистом. Столкновения избежать не удалось. Мужчина получил множественные травмы и доставлен в реанимационное отделение городской больницы, - сообщили в транспортной полиции.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Это уже второе ЧП на железной дороге за последние несколько дней. 4 сентября в Ростовском районе под грузовой поезд попал 39-летний мужчина.