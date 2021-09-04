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Происшествия4 сентября 2021 14:49

В Ярославской области мужчина попал под грузовой поезд

Несчастный случай произошел в Ростовском районе
Полина Вачнадзе
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Несчастный случай произошел в Ростовском районе

Несчастный случай произошел в Ростовском районе

Фото: Тимур ХАНОВ

Вчера, 3 сентября, вечером на станции Сильницы в Ростовском районе произошел несчастный случай. Под грузовой состав попал 39-летний мужчина. Об этом КП-Ярославль сообщили в транспортной полиции.

- Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист предпринял экстренное торможение. На данный момент пострадавший находится в реанимационном отделении Ростовской ЦРБ, - сообщили в пресс-службе Северного линейного УМВД России на транспорте.