В Ярославской области мужчина попал под грузовой поезд

Несчастный случай произошел в Ростовском районе Фото: Тимур ХАНОВ

Вчера, 3 сентября, вечером на станции Сильницы в Ростовском районе произошел несчастный случай. Под грузовой состав попал 39-летний мужчина. Об этом КП-Ярославль сообщили в транспортной полиции.

- Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист предпринял экстренное торможение. На данный момент пострадавший находится в реанимационном отделении Ростовской ЦРБ, - сообщили в пресс-службе Северного линейного УМВД России на транспорте.