В Рыбинске на ремонт драматического театра потратили 11 миллионов рублей Фото: Администрация Рыбинска

В драматическом театре Рыбинска завершили ремонт, на который потратили больше 11 миллионов рублей. В театре обновили крышу, фойе второго этажа, лестничные пролеты. Помимо этого, установили новую пожарную сигнализацию.

- Отремонтировали лестничные марши, удалось восстановить дубовые перила. Они были закрашены. Их украшают теперь ажурные решетки. Пространство наполнилось воздухом, стало светло и уютно. Теперь входя в театр, мы понимаем, что попадаем в обитель искусства, - поделилась директор Рыбинского драматического театра Ирина Петрова.