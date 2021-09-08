После ссоры: в Ярославле девушка выпрыгнула из окна

СКР по Ярославской области проводит проверку по факту падения 21-летней девушки из окна Фото: Иван МАКЕЕВ

СКР по Ярославской области проводит проверку по факту падения 21-летней девушки из окна дома на улице Республиканской.

По предварительной информации, в квартире дома на улице Республиканской девушка поссорилась со своим молодым человеком, и дальше ситуация обернулась неожиданном образом. 21-летняя ярославна выпрыгнула из окна второго этажа.

- С диагнозом «перелом позвоночника» девушка госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.