Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2021 16:30

После ссоры: в Ярославле девушка выпрыгнула из окна

Сейчас она находится в больнице
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
СКР по Ярославской области проводит проверку по факту падения 21-летней девушки из окна

СКР по Ярославской области проводит проверку по факту падения 21-летней девушки из окна

Фото: Иван МАКЕЕВ

СКР по Ярославской области проводит проверку по факту падения 21-летней девушки из окна дома на улице Республиканской.

По предварительной информации, в квартире дома на улице Республиканской девушка поссорилась со своим молодым человеком, и дальше ситуация обернулась неожиданном образом. 21-летняя ярославна выпрыгнула из окна второго этажа.

- С диагнозом «перелом позвоночника» девушка госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.