Когда в Ярославскую область придет бабье лето: прогноз синоптиков

В начале сентября теплой сухой погоды можно не ждать Фото: Артем КИЛЬКИН

Метеорологи рассказали, когда в Ярославскую область придет бабье лето. По прогнозам специалистов Центра «Фобос», ждать его в начале сентября не стоит.

- В центральной части России вероятность длительного периода теплой и сухой погоды в первой половине сентября не велика. Разве что с 6 по 8 сентября может расположиться антициклон, который на некоторое время прекратит осадки, но тут по ночам возможно понижение температуры до слабых отрицательных значений, - рассказали в Центре «Фобос».

Не исключают метеорологи и первых ночных заморозков.

А вот во второй половине первого месяца осени вероятность прихода бабьего лета очень даже велика. Температура воздуха ожидается выше нормы, а дожди будут кратковременными.

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