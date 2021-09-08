Ярославский «Локомотив» сыграл с минским «Динамо» в матче памяти 7 сентября

Игра закончилась со счетом 3:4 не в пользу железнодорожников. Фото: группа ВКонтакте "Хоккейный клуб «Локомотив»"

Спустя 10 лет после трагедии, новый состав ярославского «Локомотива» вышел на лед 7 сентября, чтобы сыграть матч памяти с хоккейной командой из Минска «Динамо». К сожалению, игра закончилась со счетом 3:4 не в пользу железнодорожников.

- Очень слабый первый период. Можно сказать, что мы его провалили. Я скажу так: на сегодняшний день мы отошли от своего плана и не играем тот хоккей, который хотим показывать. Мы сделаем выводы и, думаю, сможем перестроиться, - высказался по поводу прошедшей игры главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка.

За полчаса до стартового вбрасывания перед игрой прошла церемония памяти трагически погибших игроков «Локомотива». Самолет с командой разбился 7 сентября 2011 года.