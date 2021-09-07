В Рыбинске открыли спортивный теннисный центр Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске рядом со спортивным комплексом «Метеор» теперь располагается городской теннисный центр «Проспект». Уже в день открытия спортивного центра в нем прошли соревнования первенства Ярославской области по теннису среди юношей и девушек.

- Спортивный комплекс оборудован тренажерным залом, уютными раздевалками, комнатой отдыха, массажным кабинетом, тренерским, методическим кабинетом, а также залом для конференций. В дополнение на территории спортивного комплекса функционирует три корта для занятия теннисом на свежем воздухе, - рассказали в администрации Рыбинска.

На церемонии открытия «Проспекта» флаг России поднимал мастер спорта СССР, пятикратный чемпион России по теннису ветеранов Владимир Бурцев.