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Общество20 августа 2021 13:01

В Ярославле коммунальщики проведут учения по уборке улиц от снега

Тренировка запланирована на 20 августа
Полина Вачнадзе
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Хочется верить, что прошлогодний дорожный кошмар не повторится

Хочется верить, что прошлогодний дорожный кошмар не повторится

Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 20 августа, сотрудники «Горзеленхозстоя» проведут учения по уборке улиц Ярославля от снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Тренировка нужна для того, чтобы определить время прохождения маршрутов и оптимизировать их.

- Мы приобрели уникальные комбинированные дорожные машины, которые могут работать как с песком, так и с водой, лаповые снегопогрузчики, «ГАЗели» и вышки. Кроме того, уже проведены процедуры по закупке песка и соли для подготовки пескосоляной смеси. В сентябре состоятся конкурсные процедуры по закупке жидких и твердых противогололедных материалов. Мы проанализировали прошлогодний опыт уборки Ярославля, выявили слабые места в работе городских служб, изучили все ошибки, чтобы сейчас выстроить процесс наиболее эффективно, - сказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

В этом году сотрудники компании собираются работать по иному графику, техника на улицах города будет убирать дороги и тротуары по 20 часов в день, то есть, практически беспрерывно. Хочется верить, что прошлогодний дорожный кошмар не повторится.