В Ярославле коммунальщики проведут учения по уборке улиц от снега

Хочется верить, что прошлогодний дорожный кошмар не повторится Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 20 августа, сотрудники «Горзеленхозстоя» проведут учения по уборке улиц Ярославля от снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Тренировка нужна для того, чтобы определить время прохождения маршрутов и оптимизировать их.

- Мы приобрели уникальные комбинированные дорожные машины, которые могут работать как с песком, так и с водой, лаповые снегопогрузчики, «ГАЗели» и вышки. Кроме того, уже проведены процедуры по закупке песка и соли для подготовки пескосоляной смеси. В сентябре состоятся конкурсные процедуры по закупке жидких и твердых противогололедных материалов. Мы проанализировали прошлогодний опыт уборки Ярославля, выявили слабые места в работе городских служб, изучили все ошибки, чтобы сейчас выстроить процесс наиболее эффективно, - сказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

В этом году сотрудники компании собираются работать по иному графику, техника на улицах города будет убирать дороги и тротуары по 20 часов в день, то есть, практически беспрерывно. Хочется верить, что прошлогодний дорожный кошмар не повторится.