В Ярославле суд признал законным право депутата на землю у Волги

В иске к КУМИ и многодетному отцу Алексею Таганову было отказано Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал законным право собственности депутата муниципалитета города Алексея Таганова на земельный участок, который находится на Тверицкой набережной.

- Решением Заволжского суда Ярославля отказано в удовлетворении исковых требований к Алексею Таганову и КУМИ о признании права собственности на земельный участок, расположенный на Тверицкой набережной. Решение в законную силу не вступило, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, что участок на Тверицкой набережной Алексей Таганов получил как многодетный отец. Однако на землю имелись и другие претенденты – 80-летняя женщина. Правда, она так и не дождалась решения суда: в феврале этого года пенсионерка умерла, а за участок начали бороться ее родственники.