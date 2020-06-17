Депутат ярославского муниципалитета лишился поста председателя комиссии

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:50:02+03:00

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Депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов сегодня, 17 июня, лишился поста председателя комиссии по социальной политике. Предложение снять его с этой должности по этическим соображениям выдвинул депутат Анатолий Каширин и коллеги поддержали: 6 голосов за и один человек воздержался.

Депутат оказался в центре скандала, связанного с распределением земельных участков. Пожилая ярославна через суды пытается доказать, что участок на Тверицкой набережной принадлежит ей, но мэрия распределила его по двум многодетным семьям, земля досталась в том числе и депутату Таганову. Это возмутило многих ярославцев: люди недоумевают, почему народный избранник получил участок в элитном месте, а другим выдают земли на окраинах города, среди лесов и болот.

ИСТОЧНИК KP.RU