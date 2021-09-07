В Ярославскую область поступили две вакцины от гриппа для взрослых

Ярославцы могут привиться «Совигрипп» и «Флю-М» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославскую область пришла первая партия двух вакцин против гриппа для взрослых. В регион поступило 118 390 доз «Совигриппа» и 73 270 доз «Флю-М», об этом сообщили в департаменте здравоохранения и фармации.

- Оба препарата хорошо себя зарекомендовали. Вакцины инактивированные, имеют доказанную клиническими исследованиями безопасность, формируют устойчивый и продолжительный иммунитет против сезонного гриппа, - пояснил директор департамента Василий Тубашов и уточнил, что между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти не меньше месяца.

В августе в Ярославскую область доставили вакцину от гриппа «Ультрикс Квадри». Она предназначена для детей.