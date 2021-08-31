В Ярославской области детсадовцев и школьников начнут прививать от гриппа

В Ярославскую область уже поступила первая партия препарата от гриппа «Ультрикс Квадри» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области на следующей неделе начнется вакцинация от гриппа в детских садах и школах. В регион уже поступила первая партия препарата от гриппа «Ультрикс Квадри», всего 36 370 доз. Сейчас вакцину распределяют по медицинским учреждениям.

Препарат «Ультрикс Квадри» включает в себя четыре штамма гриппа и, как сообщает правительство Ярославской области, хорошо себя зарекомендовал.

По данным департамента здравоохранения, в этом году в регионе от гриппа планируют привить около 560 тысяч человек, в том числе, 120 тысяч детей.

- Вакцина от гриппа для взрослых ожидается в сентябре. «Ультрикс Квадри» предназначена для иммунизации обеих категорий населения, - уточнил директор департамента здравоохранения и фармации региона Василий Тубашов.

Если вы сделали прививку от COVID-19, то до вакцинации от гриппа должно пройти не менее месяца.