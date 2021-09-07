«Выпал из лодки и утонул»: в Ярославской области обнаружили тело 32-летнего мужчины Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Брембольской дамбе Переславского района Ярославской области нашли тело 32-летнего мужчины. Установлено, что 5 сентября он плавал на лодке в водоеме в селе Большая Брембола, потом выпал из нее и утонул. Тело обнаружили вчера, 6 сентября, во время поисков.

- В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.