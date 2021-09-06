Легковушка без крыши: в Ярославле на Резинотехнике произошла авария Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сегодня, 6 сентября, в районе 17 часов вечера произошла авария на Резинотехнике. Около поселка Лесная Поляна прямо перед железнодорожным переездом столкнулись грузовик «МАЗ» и автомобиль «Рено».

По словам очевидцев, машины с сиренами ехали на место происшествия одна за другой. С «Рено» будто скальпелем сняли всю верхнюю часть машины.

- В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участи 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Есть пострадавшие, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.