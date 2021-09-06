Вокруг «Карусели»: возможный конфликт интересов депутатов муниципалитета Ярославля проверит прокуратура

Ранее агентство сообщало, что в муниципалитет Ярославля поступило обращение по поводу возможной связи депутатов Алексея Малютина и Анатолия Каширина с застройщиками, которые выступают против изменений в Генеральный план города при реконструкции здания бывшего ТЦ «Карусель» у Толбухинского моста. Там вскоре откроется новый торговый центр «МебельМаркт».

ЯРНОВОСТИ напоминают: в свое время Каширин заявлял, что интересы собственников ТЦ лоббировал лично мэр Ярославля, однако комиссия по контролю за соблюдением запретов не обнаружила в действиях Владимира Волкова признаков конфликта интересов. Ну а Малютина в качестве третьего лица в суд привлекали ЖСК «Которосль» и «Благодать». Именно они требуют признать недействительными изменения в Генеральном плане Ярославля, которые касаются территории парковки и дороги возле здания.

«Алексей Малютин взаимодействует с депутатом муниципалитета Анатолием Кашириным. Он, в свою очередь, имеет дружественные связи с руководством ЖКС «Которосль» и ЖСК «Благодать»<...>. Вместе с тем Малютин фактически выражает позицию муниципалитета, что не относится к его компетенции. Полагаем, что имеет место факт лоббирования интересов организаций-застройщиков депутатом, что приводит к конфликту интересов», — цитирует агентство обращение руководства ООО «МСИ» — нового собственника здания ТЦ — к председателю муниципалитета Артуру Ефремову.

Как сообщают ЯРНОВОСТИ, когда заявление с требованием проверить законность действий депутатов только поступило в муниципалитет, Артур Ефремов крайне неохотно комментировал этот документ. А теперь переадресовал вопрос агентства председателю комиссии муниципалитета по контролю за соблюдением запретов Олегу Ненилину.

«На прошлой неделе комиссия приняла решение о том, что оснований для рассмотрения обращения нет, поскольку инициаторами такого рода проверок являются либо правоохранительные органы, либо федеральные СМИ, которые представляют достоверные сведения, а не предположения. Поскольку в заявлении ООО «МСИ» было некое предположение, мы передали его в прокуратуру, где будет проведена соответствующая проверка. Если обстоятельства, на которые указывает заявитель, подтвердят правоохранители, тогда материалы вернутся к нам, и мы будем проводить проверку — совершали ли депутаты какие-либо действия в условиях заинтересованности», — прокомментировал ситуацию Олег Ненилин.