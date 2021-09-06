В рыбинскую больницу №2 закупят оборудование на 50 миллионов рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В рыбинскую городскую больница №2 имени Н.И. Пирогова закупят медицинское оборудование на 53,7 миллиона рублей.

– Новое, а самое главное, современное оборудование, отвечающее передовым технологиям, заменит устаревшую аппаратуру, – пояснил директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – Благодаря этому специалисты смогут точнее ставить диагнозы и назначать более эффективное лечение.

В правительстве области рассказали, что также в этом году планируется поставка автоматического рефрактометра для глаз, двух аппаратов для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, автоматического пневмотонометра и стресс-тест-системы с беговой дор ожкой.