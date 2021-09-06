В Ярославле будут судить водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе Фото: Алексей БУЛАТОВ

41-летний житель Ярославля обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Авария произошла 20 января этого года на Промышленном шоссе.

Установлено, что водитель, управляя автомобилем «Рено» не сбросил скорость и не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, который был обозначен знаком и разметкой. В результате, обвиняемый сбил 53-летнюю женщину, переходившую дорогу. Она скончалась в больнице.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.