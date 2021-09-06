47-летняя ярославна ударила ножом своего сожителя, который после погиб Фото: Олег ЗОЛОТО

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» в отношении 47-летнией жительницы Ярославля.

Установлено, что вчера, 5 сентября, женщина вместе со своим сожителем выпивали в квартире одного из домов на улице Елены Колесовой. В какой-то момент между ними завязался конфликт и подозреваемая, которая была в нетрезвом виде, два раза ударила ножом в бедро 58-летнего мужчину. От полученных травм он скончался.

- В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.