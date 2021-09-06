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Общество6 сентября 2021 10:28

Погода в Ярославской области на неделю: тепло вернется ненадолго

Синоптики рассказали, когда потеплеет
Полина Вачнадзе
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Синоптики рассказали, когда потеплеет

Синоптики рассказали, когда потеплеет

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ярославскую область, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос» ненадолго вернется тепло. Погода наладится в четверг-пятницу, столбики термометров дотянутся до +17…+22 градусов. В пятницу в центральные регионы заглянет антициклон, благодаря которому осадки прекратятся. И даже покажется, что уже наступило бабье лето.

- Однако есть сомнения, что это случится и вновь не активизируются ненастные и холодные циклоны, которые на излете собьют мажорный настрой осени. А значит, предвещать устойчивую пору паутины и долгих солнечных дней пока преждевременно, - говорят синоптики.

А до четверга в Ярославской области велика вероятность дождей и даже ливней.

- В Центральной России самая высокая вероятность дождей в первые дни недели, поэтому будет сравнительно прохладно: после полудня не выше +12…+17 градусов, - сообщили специалисты «Фобос».