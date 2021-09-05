Тепло близко: какая погода в Ярославле будет на следующей неделе Фото: Иван ВИСЛОВ

В конце августа жара резко сменилась на осенний холод и ярославцы оказались не готовы к этому. Люди в соцсетях обсуждают, как еще две недели назад ходили в легкой одежде, а сейчас достают утепленные куртки.

Что ждать от погоды на предстоящей неделе?

Завтра, 6 сентября, ожидается до 12 градусов тепла, переменная облачность и небольшой дождь.

Во вторник, 7 сентября, будет примерно так же, как накануне. Температура воздуха не изменится.

Начиная с середины недели, 8 сентября, в Ярославль должно придти тепло – 16-18 градусов, но дождь все же может быть.

В четверг, 9 сентября, больше 15 градусов не ожидается и возможны осадки.

10 сентября, в пятницу, снова тепло – 19-20 градусов, переменная облачность.

В субботу, 11 сентября, ярославцев возможно порадует солнце. Однако температура воздуха не прогреется сильно. Будет примерно +15 градусов.

12 сентября, в воскресенье, возможен дождь, температура такая же, как и в субботу.