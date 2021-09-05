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Общество5 сентября 2021 15:38

В Рыбинске во время футбольного матча на поле вышла лиса

Животное наблюдало за ходом игры
Анастасия Голубева
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В Рыбинске во время футбольного матча на поле вышла лиса. ФОТО: Александр Карамышев

В Рыбинске во время футбольного матча на поле вышла лиса. ФОТО: Александр Карамышев

Вчера вечером, 4 сентября, в Рыбинске на стадионе «Авангард» состоялся футбольный матч между командами «Школа футбола» и «Сапсан». Игра начиналась как обычно, но в какой-то момент на поле появилась лиса.

- Лиса посмотрела от ворот почти весь первый тайм, ближе к перерыву даже пыталась поучаствовать – дважды бегала за улетевшими мячами и очень хотела выйти на замену. К сожалению, начавшийся ливень вынудил ее прервать просмотр матча, - поделился тренер команды "Школа футбола" Александр Карамышев.

Матч любительской лиги завершился со счетом 4:2 в пользу «Сапсана».