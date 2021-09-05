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Общество5 сентября 2021 11:20

Рыбинец заплатил за украденные люки больше 50 тысяч рублей

Ему грозил реальный срок
Анастасия Голубева
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Рыбинец заплатил за украденные люки больше 50 тысяч рублей

Рыбинец заплатил за украденные люки больше 50 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Рыбинска похищал люки от канализации. Скорей всего, он делал это для личной выгоды, но «операция» провалилась. Мужчина возместил в городской бюджет полную сумму ущерба – более 50 тысяч рублей.

- Личность похитителя крышек колодцев ливневой канализации установлена. Гражданину грозил реальный срок, чтобы изменить его на условный, он добровольно возместил ущерб в размере 57 тысяч рублей, - пояснила директор департамента имущественных и земельных отношений Наталья Поткина.