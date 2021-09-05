В Ярославской области насмерть сбили женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Угличе 3 сентября примерно в 12:40 около дома №40 по Ярославскому шоссе произошла авария. 34-летний водитель машины «Додж» сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход – 69-летняя женщина была госпитализирована, впоследствии скончалась в медицинском учреждении, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики.